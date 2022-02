FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Intel nach einer Analystenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Der langfristige Strategieplan der neuen Unternehmensführung sei beeindruckend, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Chipkonzerns. Deren Nutzen dürfte sich allerdings selbst bei einer erfolgreichen Umsetzung erst in drei bis vier Jahren zeigen. Mit Blick auf die kurz- und langfristigen Finanzziele habe es kaum Überraschungen gegeben./gl/la