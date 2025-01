Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

12:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Pence belassen. Nach zwei Jahrzehnten in einer Rentabilitätsfalle seien die Aussichten der Airlines in den 2020er Jahren besser, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Denn die Nachfrage übertreffe angesichts einer generell steigenden Wirtschaftsleistung pro Kopf mittlerweile die Kapazitäten. Bei Geschäftsflügen sei die Erholung allerdings zum Erliegen gekommen, was Lufthansa, Air France-KLM und IAG treffe./bek/mis

