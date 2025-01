Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) vor der Berichtssaison zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 330 Pence auf "Outperform" belassen. Das Quartal eigne sich für europäische Fluggesellschaften üblicherweise nicht zum Geld verdienen, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Spannender dürften die Äußerungen zum Gesamtjahr werden und zu den laufenden Bemühungen von KLM oder der Lufthansa, eine Wende herbeizuführen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 17:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 06:00 / UTC

