RBC Capital Markets

Kering Sector Perform

08:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 191,56 EUR -0,62 EUR -0,32% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania ist in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Luxus- und Sportartikelbranche tief eingetaucht in das Zollthema. Er zeichnete ein mögliches Szenario auf für die US-Forderungen auf Importe ab dem 2. April. Dabei wirkten die Zölle sowohl direkt über die Kosten als auch indirekt über die Konsumstimmung. Die vergleichsweise höchsten Risiken sieht er bei Puma, Nike und Dockers. Besonders gut klar kämen wohl Moncler und LVMH, und Pandora. Grundsätzlich blick der Experte aber vorsichtig auf Pandora./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 22:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 00:45 / EDT

