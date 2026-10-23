London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 50,33 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
AI Analyse
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 10600 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen für das dritte Quartal habe er sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert und leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe die LSE aufgrund ihrer starken operativen Leistung, ihrer Diversifizierung und der attraktiven Bewertung weiterhin positiv./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
111,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,97 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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