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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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114,05 EUR +2,30 EUR +2,06 %
STU
104,54 CHF +0,91 CHF +0,88 %
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Marktkap. 50,33 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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Symbol LDNXF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

15:41 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
114,05 EUR 2,30 EUR 2,06%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 10600 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen für das dritte Quartal habe er sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert und leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe die LSE aufgrund ihrer starken operativen Leistung, ihrer Diversifizierung und der attraktiven Bewertung weiterhin positiv./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
111,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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