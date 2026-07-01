Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 42,11 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz vor den am 28. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. In dem Pre-Close-Call an diesem Morgen habe der Autobauer eine willkommene Portion Zuversicht geliefert, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstag. So dürfte die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Segment innerhalb der Jahreszielspanne liegen und die bereinigte Umsatzrendite im Segment Vans sollte sich am oberen Ende der Spanne bewegen. Auch der industrielle Free Cashflow dürfte im zweiten Quartal positiv ausfallen, wenn auch nicht so stark wie im ersten Quartal./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
44,91 €
|Abst. Kursziel*:
35,83%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
44,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,02%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|12:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|12:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets