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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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44,85 EUR +0,78 EUR +1,77 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 42,11 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

12:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
44,85 EUR 0,78 EUR 1,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz vor den am 28. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. In dem Pre-Close-Call an diesem Morgen habe der Autobauer eine willkommene Portion Zuversicht geliefert, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstag. So dürfte die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Segment innerhalb der Jahreszielspanne liegen und die bereinigte Umsatzrendite im Segment Vans sollte sich am oberen Ende der Spanne bewegen. Auch der industrielle Free Cashflow dürfte im zweiten Quartal positiv ausfallen, wenn auch nicht so stark wie im ersten Quartal./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
44,91 €		 Abst. Kursziel*:
35,83%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
44,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,02%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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