Microsoft Aktie
Marktkap. 3,37 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Redmonder wollten den KI-Agenten Copilot bei Wissensarbeitern als Eingangstür zu Produktivität und KI-Nutzung etablieren, schrieb Samik Chatterjee am Freitag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 625,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 516,17
|Abst. Kursziel*:
21,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 514,23
|Abst. Kursziel aktuell:
21,54%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 581,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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