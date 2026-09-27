DAX 25.452 +0,2%ESt50 6.322 +0,3%MSCI World 4.958 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 -0,4%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.341 -1,2%Euro 1,1376 -0,1%Öl 107,3 +2,8%Gold 4.168 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
451,60 EUR -1,90 EUR -0,42 %
STU
514,23 USD +16,61 USD +3,34 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Microsoft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,37 Bio. EUR

KGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

12:46 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
451,60 EUR -1,90 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Redmonder wollten den KI-Agenten Copilot bei Wissensarbeitern als Eingangstür zu Produktivität und KI-Nutzung etablieren, schrieb Samik Chatterjee am Freitag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 516,17		 Abst. Kursziel*:
21,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 514,23		 Abst. Kursziel aktuell:
21,54%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 581,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

12:46 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
21.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Schutz gegen Agenten-Lecks Mitten im OpenAI-Chaos: NVIDIA mit neuer KI-Sicherheitsinitiative - So reagiert die Aktie Mitten im OpenAI-Chaos: NVIDIA mit neuer KI-Sicherheitsinitiative - So reagiert die Aktie
finanzen.net Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich ab Oktober 2026 – Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
WH SelfInvest Quantencomputer vor dem Durchbruch? Diese 5 ETFs im Vergleich
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Abend freundlich
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones legt am Freitagnachmittag zu
dpa-afx Bill Gates: KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit Kursplus
Benzinga Bill Gates Tells Trump Not to Slow AI Innovation, Slams ‘Kill Switch’ Debate — Warns ‘A Billion Deaths’ Could Be Possible Without Safeguards
MotleyFool The "Magnificent Seven" Stocks Explained: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, and Tesla. Here's the 1 I'm Selling.
MotleyFool Why Microsoft Stock Is Up Today
MotleyFool Should You Buy Microsoft Stock Now That It's Back Within 6% of Its Record?
Business Times US stocks: Wall Street ends higher as investors buy AI stocks; Microsoft rallies
MotleyFool Stock Market Today, Sept. 25: Microsoft Stock Jumps 4% After Revamping Copilot With Code Generation and Agentic AI Tools
MotleyFool Microsoft Just Raised Its Dividend by 8%: Is It the Best Magnificent Seven Dividend to Own?
Korea Times Wall Street climbs as investors buy AI stocks; Microsoft rallies
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.