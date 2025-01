UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

08:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 555 Euro auf "Neutral" belassen. Bei den europäischen Rückversicherern stünden derzeit die negative Preisentwicklung bei der Januar-Erneuerungsrunde sowie die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Anlegerfokus, schrieb Analyst Will Hardcastle in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Erstere könnte die Konsensschätzungen für 2026 und darüber hinaus infrage stellen, letztere dürften die Katastrophenbudgets für das erste Quartal vollständig aufbrauchen. Die Swiss Re ist sein Branchenfavorit./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 16:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com