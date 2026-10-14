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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Overweight

08:01 Uhr
Nestlé Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
87,91 EUR 1,23 EUR 1,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Overweight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
81,07 CHF		 Abst. Kursziel*:
23,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,56 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
mehr Analysen

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