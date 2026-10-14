Nestlé Aktie
Marktkap. 214,99 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Overweight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
81,07 CHF
|Abst. Kursziel*:
23,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG