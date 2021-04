FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nokia nach Quartalszahlen von 4,60 auf 4,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Ericsson habe Nokia nach einem schwächeren Februar einen starken März erlebt, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der finnische Netzwerkausrüster habe die Erwartungen an die Ergebnisse regelrecht weggeblasen./bek/knd/