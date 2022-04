ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia von 6,20 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margen entwickelten sich in die richtige Richtung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob aber die Kapitalkosten im Bewertungsmodell an./ag/ajx