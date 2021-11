FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Autozulieferer und Hersteller von Verbindungstechnik könne angesichts der Produktionsunterbrechungen in der Autoindustrie immerhin auf eine stützende Nachfrage durch das Wassermanagement bauen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Händler füllten in dem Bereich ihre Vorräte wieder auf./men/jha/