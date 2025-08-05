DAX 24.084 +0,0%ESt50 5.341 +0,2%Top 10 Crypto 16,50 +0,6%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.364 +0,1%Euro 1,1618 +0,0%Öl 66,88 +0,3%Gold 3.353 +0,3%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Vestas-Aktie bügelt Kursdelle dank neuer Aufträge aus
Aktienempfehlung Zalando-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
NORMA Group Aktie

17,30 EUR +1,36 EUR +8,53 %
STU
Marktkap. 505,34 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

Baader Bank

NORMA Group SE Add

10:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
17,30 EUR 1,36 EUR 8,53%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Add

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
15,88 €		 Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
17,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,51%
Analyst Name:
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

21.07.25 NORMA Group Buy Warburg Research
18.07.25 NORMA Group Add Baader Bank
15.07.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
17.06.25 NORMA Group Buy Warburg Research
08.05.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

