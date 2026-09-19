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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Neutral

12:41 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die vom Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 avisierte stabile Marge bedeute etwas Korrekturbedarf für die damit zu hohen Gewinnerwartungen am Markt, schrieb James Quigley am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag. Zudem fehle es an klaren Aussagen bezüglich der Erwartungen an das Tempo beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
285,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,44 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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