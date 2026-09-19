Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 166,5 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
AI Analyse
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die vom Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 avisierte stabile Marge bedeute etwas Korrekturbedarf für die damit zu hohen Gewinnerwartungen am Markt, schrieb James Quigley am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag. Zudem fehle es an klaren Aussagen bezüglich der Erwartungen an das Tempo beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
285,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
277,44 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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