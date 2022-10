ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenherstellers aus eigener Kraft habe im dritten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft habe die Erwartungen erfüllt, in den USA hätten die Franzosen aber enttäuscht./ajx/nas