Pernod Ricard Aktie

Marktkap. 24,92 Mrd. EUR

KGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
Bernstein Research

Pernod Ricard Outperform

16:21 Uhr
Pernod Ricard Outperform
Pernod Ricard S.A.
97,98 EUR -2,42 EUR -2,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 138 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vergangene Geschäftsjahr habe gemischte Eindrücke hinterlassen, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine schwache Nachfrage, aber beeindruckende Kostenkontrolle. Der Cashflow sei verbessert worden und es habe Verwässerungen durch Geschäftsteilverkäufe gegeben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
102,60 €		 Abst. Kursziel*:
29,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
97,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,74%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

