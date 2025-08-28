Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 24,92 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 138 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vergangene Geschäftsjahr habe gemischte Eindrücke hinterlassen, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine schwache Nachfrage, aber beeindruckende Kostenkontrolle. Der Cashflow sei verbessert worden und es habe Verwässerungen durch Geschäftsteilverkäufe gegeben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 04:50 / UTC
Zusammenfassung: Pernod Ricard Outperform
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
133,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
102,60 €
|Abst. Kursziel*:
29,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
97,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,74%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
