Top News
DHL-Aktie tiefer: DHL eCommerce schließt Erwerb von AJEX-Minderheitsbeteilitung ab DHL-Aktie tiefer: DHL eCommerce schließt Erwerb von AJEX-Minderheitsbeteilitung ab
Gerresheimer-Aktie steigt: Gerresheimer strukturiert Refinanzierung neu Gerresheimer-Aktie steigt: Gerresheimer strukturiert Refinanzierung neu
Pernod Ricard Aktie

100,75 EUR +2,71 EUR +2,76 %
STU
98,86 EUR -0,46 EUR -0,46 %
GVIE
Marktkap. 24,7 Mrd. EUR

KGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

RBC Capital Markets

Pernod Ricard Sector Perform

14:46 Uhr
Pernod Ricard Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
100,75 EUR 2,71 EUR 2,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Geschäftsjahresbilanz der Franzosen an. Er kappte seine Schätzungen aufgrund des Gegenwinds durch Währungsentwicklungen, Zölle und Nachfrageschwäche./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Sector Perform

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
98,86 €		 Abst. Kursziel*:
11,27%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
100,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,18%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

15:06 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:46 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
10:36 Pernod Ricard Neutral UBS AG
10:36 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
10:36 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

