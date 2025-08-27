Pernod Ricard Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Geschäftsjahresbilanz der Franzosen an. Er kappte seine Schätzungen aufgrund des Gegenwinds durch Währungsentwicklungen, Zölle und Nachfrageschwäche./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
