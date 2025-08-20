Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 25,39 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 92 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla ist laut einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar generell etwas optimistischer hinsichtlich der organischen Gewinnaussichten des Spirituosenkonzerns als der Markt. Aspekte wie Wechselkursentwicklungen und Finanzierungskosten überschatteten dies aber./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
102,60 €
|Abst. Kursziel*:
-2,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
103,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,24%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|28.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|14.07.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|11.07.25
|Pernod Ricard Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.25
|Pernod Ricard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
