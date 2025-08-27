Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 24,7 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla hob am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht den unerwartet schwachen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
98,86 €
|Abst. Kursziel*:
1,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
104,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,31%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|10:36
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:36
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|08.07.25
|Pernod Ricard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|01.07.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
