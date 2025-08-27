UBS AG

Pernod Ricard Neutral

10:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla hob am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht den unerwartet schwachen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hervor./rob/ag/ajx

