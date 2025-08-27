Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 24,7 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern habe solide Finanzkennziffern vorgelegt, auch im Hinblick auf den Free Cashflow, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings lasse der Ausblick auf einen schwachen Auftakt in das neue Geschäftsjahr schließen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Outperform
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
98,86 €
|Abst. Kursziel*:
39,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
100,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,25%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|16:36
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|15:06
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:36
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:36
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|08.07.25
|Pernod Ricard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
