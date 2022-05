NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Pernod Ricard nach den jüngsten Kursverlusten von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 222 auf 215 Euro gesenkt. Analyst Trevor Stirling aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Spirituosenbranche seine Schätzungen für die Wechselkursverhältnisse und verwies auf die Stärke des US-Dollars. Für Pernod Ricard verwies er auf dessen deutlichen Anstieg der Gewinnschätzungen. Angesichts der Wachstumsaussichten für das Ergebnis je Aktie sei das Papier unterbewertet. Insgesamt erscheine die Branche derzeit unterbewertet./ck/mis