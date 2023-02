Pernod Ricard Outperform

10:26 - Credit Suisse Group Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller verteidige sich gut in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsätze im laufenden dritten Geschäftsquartal dürften durch die schrittweise Umstellung auf ein stärker daten- und digitalgestütztes Geschäft gehalten werden. Aujila sieht aber auch zahlreiche Möglichkeiten, um in die Offensive zu gehen. Rückenwind dürfte unter anderem durch die Wiedereröffnung Chinas kommen, eine mögliche Senkung der Scotch-Zölle in Indien sowie durch die Umgestaltung des US-Portfolios./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 05:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com