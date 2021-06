NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 157 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der angehobene Ausblick des Spirituosenherstellers zeuge von anhaltend dynamischem weltweiten Alkoholkonsum in Zeiten der Corona-Lockerungen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im aktuellen Kurs sei dies aber schon eingepreist./mf/tih