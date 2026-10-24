Pfizer Aktie
Marktkap. 152,62 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
AI Analyse
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 36,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 30,03
|Abst. Kursziel*:
19,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 30,02
|Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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