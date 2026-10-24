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Symbol PFE

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

08:56 Uhr
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 30,03		 Abst. Kursziel*:
19,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 30,02		 Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Pfizer Neutral UBS AG
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