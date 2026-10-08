Pfizer Aktie
Marktkap. 142,2 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
AI Analyse
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 28 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 3. November lägen moderat über dem Marktkonsens, schrieb Chris Schott in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Amerikaner könnten zudem wegen des Medikaments Eliquis erneut den Jahresausblick anheben./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,77 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 27,71
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chris Schott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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