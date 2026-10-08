DAX 25.128 +1,3%ESt50 6.192 +1,1%MSCI World 4.938 +0,1%Top 10 Crypto 11,10 +2,2%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.112 +1,7%Euro 1,1197 -0,2%Öl 103,1 -1,2%Gold 4.173 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pfizer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pfizer Aktien-Sparplan
24,72 EUR -0,10 EUR -0,38 %
STU
27,71 USD -0,28 USD -1,00 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Pfizer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 142,2 Mrd. EUR

KGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852009

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US7170811035

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PFE

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

14:41 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
24,72 EUR -0,10 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 28 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 3. November lägen moderat über dem Marktkonsens, schrieb Chris Schott in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Amerikaner könnten zudem wegen des Medikaments Eliquis erneut den Jahresausblick anheben./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,77 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 27,71		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Pfizer Neutral UBS AG
24.09.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

finanzen.net Pfizer Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Pfizer
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Nachmittag billiger
finanzen.net S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Patentstreit: Bayer zieht BioNTech, Pfizer und Moderna vor Gericht - Was Aktien-Anleger wissen müssen
finanzen.net S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx BioNTech-Aktie zieht an: Drei Werke werden geschlossen - Keine Kaufinteressenten
finanzen.net BioNTech-Aktie im Fokus: Ist die Krebs-Pipeline stärker als der Markt denkt?
dpa-afx BioNTech-Aktie im Fokus: Gründer und starten neues Unternehmen Arife
MotleyFool Bristol Myers Squibb vs. Pfizer: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
Zacks Will Pfizer (PFE) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
MotleyFool Pfizer Trades Under 10 Times Forward Earnings With a Yield Near 6%. Here's What History Says Happens Next.
MotleyFool Pfizer Stock: Buy, Sell, or Hold?
Benzinga Pfizer Expands Breast Cancer Drug Reach with New FDA Nod for Metastatic Disease
Zacks Are Investors Undervaluing Pfizer (PFE) Right Now?
MotleyFool Why Pfizer Might Be the Most Underrated Dividend Stock to Buy Right Now
Benzinga Florida Attorney General Sues Pfizer for 'Misleading' COVID-19 Vaccine Safety Claims
RSS Feed
Pfizer Inc. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.