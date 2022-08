Nach Darstellung von SMC-Research habe die PNE AG von den aktuell hohen Strompreisen in der Stromerzeugung stark profitiert und zudem die Projektpipeline kräftig ausgebaut. Da die Aktie darauf mit hohen Kurszuwächsen reagiert habe, sieht SMC-Analyst Holger Steffen das Unternehmen aktuell als in etwa fair bewertet an.

PNE profitiere laut SMC-Research aktuell stark vom Ausbau des eigenen Windparkportfolios und den hohen Strompreisen. Im ersten Halbjahr habe man die Erlöse aus der Stromproduktion auf 34,7 Mio. Euro mehr als verdreifachen können.

Mit einer Steigerung des Konzern-EBITDA um 31,4 Prozent auf 17,5 Mio. Euro befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg, die Zielspanne des Managements, die sich auf 20 bis 30 Mio. Euro belaufe, zu erreichen oder zu übertreffen. Die Analysten gehen davon aus, dass das EBITDA am Ende um 25 Prozent über dem oberen Ende der Spanne liege.

Auch für die Zeit danach seien die Wachstumsaussichten exzellent, was u.a. auf den rasanten Ausbau der Pipeline im Photovoltaikbereich zurückzuführen sei. Diese sei im ersten Halbjahr auf 2,4 GWp glatt verdoppelt worden und zuletzt mit dem Erwerb der Mehrheit an dem spanischen Projektentwickler KOLYA (mit einer eigenen Pipeline von 1 GWp) weiter gestärkt.

Die Analysten haben infolgedessen ihre mittel- und langfristigen Wachstums- und Margenschätzungen angehoben, womit sich der faire Wert von zuletzt 12,00 Euro auf 15,00 Euro erhöht habe.

Mit einem deutlichen Anstieg habe die Aktie auf die verbesserten Perspektiven bereits reagiert – die positive Entwicklung sei jüngst auch durch die Aufnahme in den SDAX gekrönt worden. Auf dem aktuellen Niveau stufen die Analysten den Titel als in etwa fair bewertet ein. Ihr Urteil lautet daher weiterhin „Hold“.

