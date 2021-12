HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 87,50 auf 94 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Bewertung des VW-Anteils sei in den Papieren der Holding angemessen eingepreist, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/eas