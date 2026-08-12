JP Morgan Chase & Co.

Reckitt Benckiser Group Overweight

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 5800 auf 6500 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach der Ausgliederung von Essential Home stünden nun die Bewertung des Kerngeschäfts des Konsumgüterkonzerns und die Aussichten der Kindernahrungstochter Mead Johnson im Fokus, schrieb Celine Pannuti am Montag. Für beide sieht sie einige Impulsgeber. Das Kerngeschäft von Reckitt sei günstiger bewertet als die Branche - trotz höherer Dynamik./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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