DAX 26.192 -0,3%ESt50 6.425 +0,1%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,22 -1,0%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.876 +0,4%Euro 1,1601 -0,2%Öl 91,7 +1,3%Gold 4.426 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Reckitt Benckiser Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
63,18 EUR +3,98 EUR +6,72 %
STU
58,58 CHF +4,51 CHF +8,34 %
BRX
finanzen.net zero
Reckitt Benckiser Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 37,99 Mrd. EUR

KGV 12,82 Div. Rendite 3,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A420TB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BSZBP530

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RBGPF

JP Morgan Chase & Co.

Reckitt Benckiser Group Overweight

09:01 Uhr
Reckitt Benckiser Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
63,18 EUR 3,98 EUR 6,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 5800 auf 6500 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach der Ausgliederung von Essential Home stünden nun die Bewertung des Kerngeschäfts des Konsumgüterkonzerns und die Aussichten der Kindernahrungstochter Mead Johnson im Fokus, schrieb Celine Pannuti am Montag. Für beide sieht sie einige Impulsgeber. Das Kerngeschäft von Reckitt sei günstiger bewertet als die Branche - trotz höherer Dynamik./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Overweight

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs

09:01 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
22.07.26 Reckitt Benckiser Group Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs

finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 klettert am Mittwochnachmittag
finanzen.net LSE-Handel: Das macht der FTSE 100 am Mittag
dpa-afx Reckitt-Aktie profitiert von Geschäftsbelebung
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Start des Mittwochshandels
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag stärker
RSS Feed
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.