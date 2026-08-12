Reckitt Benckiser Group Aktie
Marktkap. 37,99 Mrd. EURKGV 12,82 Div. Rendite 3,45%
WKN A420TB
ISIN GB00BSZBP530
Symbol RBGPF
Reckitt Benckiser Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 5800 auf 6500 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach der Ausgliederung von Essential Home stünden nun die Bewertung des Kerngeschäfts des Konsumgüterkonzerns und die Aussichten der Kindernahrungstochter Mead Johnson im Fokus, schrieb Celine Pannuti am Montag. Für beide sieht sie einige Impulsgeber. Das Kerngeschäft von Reckitt sei günstiger bewertet als die Branche - trotz höherer Dynamik./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Overweight
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
61,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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