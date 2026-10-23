Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Angesichts einer aktuell recht hohen Bewertung der Aktie müssten die für 2027 erwarteten Markteinführungen von Giredestrant und Fenebrutinib die Absatzerwartungen erfüllen, da andere wichtige Kurstreiber erst für 2028 zu erwarten seien, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Anpassung seines Bewertungsmodells an die Zahlen zum dritten Quartal sehen er keine Möglichkeit, wie der Pharmakonzern die vom Management für 2027 angestrebten Wachstumsziele erreichen könne./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images