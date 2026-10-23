Roche Aktie
Marktkap. 338,12 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Angesichts einer aktuell recht hohen Bewertung der Aktie müssten die für 2027 erwarteten Markteinführungen von Giredestrant und Fenebrutinib die Absatzerwartungen erfüllen, da andere wichtige Kurstreiber erst für 2028 zu erwarten seien, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Anpassung seines Bewertungsmodells an die Zahlen zum dritten Quartal sehen er keine Möglichkeit, wie der Pharmakonzern die vom Management für 2027 angestrebten Wachstumsziele erreichen könne./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
250,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
391,10 CHF
|Abst. Kursziel*:
-36,08%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
378,20 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|14:41
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:41
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
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|14:41
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)