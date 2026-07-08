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ISIN GB00B63H8491

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Symbol RYCEF

Goldman Sachs Group Inc.

Rolls-Royce Buy

12:01 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
16,67 EUR 0,07 EUR 0,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1400 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Rolls-Royce erwartet er starke Ergebnisse./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
15,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,21 £		 Abst. Kursziel*:
9,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
9,18%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

12:01 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11.05.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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