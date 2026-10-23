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Symbol SAFRF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Hold

14:46 Uhr
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Hold

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
275,90 €		 Abst. Kursziel*:
23,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
273,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,31%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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