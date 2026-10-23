SAFRAN Aktie
Marktkap. 130,13 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die selbst veröffentlichten Konsenserwartungen erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb David Perry am Freitag. Er rät langfristig orientierten Anlegern dringend, eine mögliche Kursschwäche als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen, da die Kerosinpreise sich in den kommenden Monaten normalisieren sollten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
275,90 €
|Abst. Kursziel*:
66,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
273,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,19%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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