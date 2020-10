LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen sowie einer Senkung der Unternehmensziele von 158 auf 134 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie ist zudem ein "Top Pick" von Barclays. Der Softwarekonzern komme weiter recht gut durch die Corona-Krise, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt habe indes den beschlossenen beschleunigten Übergang zum Cloud-Geschäft und dessen finanzielle Auswirkungen mit der pandemiebedingten Verschiebung der Unternehmensziele, negativen Währungseffekten und einigen unerwarteten, aber nur temporären Infrastruktur-Investitionen zusammengeworfen und die Aktie abgestraft. Goodman senkte seine Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2021 bis 2023. Es spreche indes viel dafür, dass das Geschäftsmodell von SAP ohne den angekündigten Strategiewechsel in fünf Jahren verwundbarer wäre als mit ihm, betonte der Experte./gl/bek