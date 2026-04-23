DAX 24.083 -0,3%ESt50 5.861 -0,6%MSCI World 4.603 -0,2%Top 10 Crypto 10,01 +0,2%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.646 -0,5%Euro 1,1691 +0,1%Öl 107,0 +1,0%Gold 4.690 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Intel 855681 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Adyen-Aktie legt zu: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen Adyen-Aktie legt zu: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen
T-Mobile-Aktie in Rot: Unternehmen erhöht Shareholder-Return-Programm T-Mobile-Aktie in Rot: Unternehmen erhöht Shareholder-Return-Programm
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
148,70 EUR +8,60 EUR +6,14 %
STU
Marktkap. 174,92 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

UBS AG

SAP SE Buy

09:41 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
148,70 EUR 8,60 EUR 6,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
150,02 €		 Abst. Kursziel*:
36,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
148,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,86%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

RSS Feed
