FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,82 €
|Abst. Kursziel*:
32,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
151,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
218,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|10:51
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:21
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research