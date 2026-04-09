SAP Aktie

151,00 EUR -2,86 EUR -1,86 %
Marktkap. 182,42 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Deutsche Bank AG

SAP SE Buy

10:51 Uhr
SAP SE Buy
SAP SE
151,00 EUR -2,86 EUR -1,86%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
150,82 €		 Abst. Kursziel*:
32,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
151,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
218,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

10:51 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:21 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
13.04.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an SAP SE-Aktie
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Start ab
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursabschlägen
finanzen.net SAP SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Gehälter der DAX-Chefs: SAP-CEO ist Spitzenreiter, Rheinmetall-Chef mit stärkstem Gehaltswachstum
Korea Times LG CNS unveils next-gen AI ERP strategy with SAP
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
Zacks SAP to Make Enterprise Data AI-Ready With Reltio Buyout
Korea Times Gentle Monster parent adopts SAP for centralized HR platform to boost global growth
Benzinga SAP To Acquire Reltio To Power Next Wave Of Enterprise AI
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Advanced Micro Devices, SAP and MIND Technology
Zacks Top Analyst Reports for Netflix, Advanced Micro Devices and SAP
