SAP Aktie
Marktkap. 174,92 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
148,68 €
|Abst. Kursziel*:
47,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
147,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,87%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
220,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|11:06
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
