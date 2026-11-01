Stellantis Aktie
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Marktkap. 9,34 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,12 €
|Abst. Kursziel*:
92,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
93,36%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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