Ströer Aktie
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Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf die vorgelegten Zahlen. Dies sei gestützt auf ein solides Geschäft mit Außenwerbung. Das Potenzial für einen Anstieg der Marktschätzungen sei vor diesem Hintergrund begrenzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,56 €
|Abst. Kursziel*:
34,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,91%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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