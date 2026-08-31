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Symbol SYIEF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Symrise Buy

08:01 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
93,80 EUR 1,86 EUR 2,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 80 auf 110 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Marcus Dunford-Castro strich am Montag derweil seine Kaufempfehlung für die Papiere des Konkurrenten Givaudan. Bei Symrise setzt der Experte insbesondere auf ein weiter anziehendes Geschäft im Bereich Pet Food als Zulieferer der Tiernahrungshersteller. Zudem profitierten die Deutschen mehr von verbesserten Voraussetzungen in der Lebensmittelbranche./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
92,82 €		 Abst. Kursziel*:
18,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
93,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:01 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Symrise Kaufen DZ BANK
03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
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