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Symbol TMUS

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

09:36 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
136,06 EUR 2,88 EUR 2,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 260 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus Lisat" der US-Bank. Das neue Kursziel resultiere aus gesenkten Schätzungen für das Umsatz- und operative Ergebniswachstum (Ebitda) ab 2027, schrieb Sebastiano Petti am Donnerstag. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründete er mit dem erwarteten starken Umsatzwachstum mit Dienstleistungen für Vertragskunden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 148,08		 Abst. Kursziel*:
58,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 148,28		 Abst. Kursziel aktuell:
58,48%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 220,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

09:36 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:36 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
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