MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) des Stahlkonzerns sei etwas besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für den freien Mittelfluss (Free Cashflow) sei indes schlechter als bisher./mf/mis