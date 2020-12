Aktie in diesem Artikel thyssenkrupp AG 8,06 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Analystenveranstaltung von 6 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. bei der Veranstaltung habe die auf Wasserelektrolyse spezialisierte tkUCE im Mittelpunkt gestanden, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der italienischen De Nora, schrieben die Experten in Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Dabei habe sich gezeigt, dass die Arbeiten der Phase I für die neue Fabrik im Rahmen des saudi-arabischen NEOM-Projekts weiter gediehen seien als angenommen./tav/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.