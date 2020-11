Aktie in diesem Artikel thyssenkrupp AG 4,38 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für die Aktien des Industriekonzerns Thyssenkrupp auf "Reduce" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht des "Spiegel", wonach die neue Konzernchefin Martina Merz in Gesprächen mit anderen Branchenunternehmen einen Komplettverkauf der Stahlsparte nicht mehr ausgeschlossen hat. Dieser Schritt erscheint Brauneiser aber nicht als das wahrscheinlichste Szenario./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.