LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 8,50 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Rückschlagrisiken für die Eisenerzpreise hätten sich schneller bewahrheitet als gedacht, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Bergbaubranche. Ursächlich seien rasante Einschnitte in Chinas Stahlproduktion, die sich 2022 fortsetzen dürften. Fletcher passte seine Schätzungen für die Eisenerzpreise entsprechend an und stufte den Sektor auf "Neutral" ab. ArcelorMittal bleibt sein Stahlfavorit, bei Thyssenkrupp will der Experte erst weitere Schritte im Zuge der Restrukturierung abwarten./tav