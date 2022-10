LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Analyst Tom Zhang und der Aktienstratege Emmanuel Cau zeigen sich in einer am Montag vorliegenden Studie besonders überzeugt von ihrer negativen Einschätzung des Stahlkonzerns in Erwartung negativer Kurstreiber. Generell blickt er skeptisch auf den Stahlsektor wegen Nachfragerisiken, Thyssenkrupp sei aber der am wenigsten bevorzugte Branchenwert. Sie verwiesen dabei explizit auf den aufgeschobenen Börsengang der Wasserstoff-Sparte Nucera./tih