ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 22,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Lkw-Hersteller angehoben, da die Erholungsdynamik trotz eines Auftragsrückgangs in Nordamerika anhalte, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./gl/ag