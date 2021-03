Aktie in diesem Artikel TRATON 23,04 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit Blick auf Investitionen in die E-Mobilität auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Deren Auswirkungen auf die Profitabilität der Nutzfahrzeugsparte des VW-Konzerns seien noch unklar, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ermutigt zeigte sich der Experte von der Restrukturierung von MAN, hiervon dürften die Margen letztlich profitieren./bek/ag