HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Traton mit "Buy" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Bewertung spiegele die außerordentliche Marktstellung der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding nicht angemessen wider, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht zudem erhebliches Erholungspotenzial für die Margen, weshalb der Bewertungsrückstand auf die Konkurrenz in den kommenden Jahren verschwinden sollte. Das Kursziel beinhalte mehr als eine Kursverdoppelung vom aktuellen Niveau aus./gl/mis