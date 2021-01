Aktie in diesem Artikel TRATON 22,54 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Traton mit Blick auf Stellenstreichungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Auf die Ergebnisse des Nutzfahrzeugherstellers dürften sich diese mittelfristig positiv auswirken, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verwässerung der Margen von Traton durch das Lkw- und Busgeschäft von MAN dürfte nun nachlassen./bek/gl

