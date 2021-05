Aktie in diesem Artikel TRATON 26,58 EUR

3,50% Charts

News

Analysen

TRATON 26,58 EUR 3,50% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat für Traton nach detaillierten Quartalszahlen, jüngst angehobener Jahresziele und dem Abfindungsangebot an die restlichen MAN-Aktionäre die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Kursziel für die Aktie der Nutzfahrzeugholding beträgt aktuell 30 Euro. Die Margen bei Scania und VW Caminhoes e Onibus seien überraschend stark gewesen, während MAN wie erwartet schwach abgeschnitten habe, schrieb Analyst Kai Mueller in einer ersten Reaktion am Montag. Das vorgelegte Gebot zur Übernahme des 5,64-prozentigen MAN-Anteils, der Traton noch nicht gehört, diene der Vereinfachung der VW-Konzernstruktur./ck/ajx